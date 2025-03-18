"Це так не працює": експосол США припустив, що Путін вимагатиме ще більших поступок від України

Трамп грає з Путіним у погану гру – за правилами мешканця Кремля

Президент США Дональд Трамп грає з російським правителем Володимиром Путіним не в ту гру, де може виграти. Трамп думає, що зможе змусити Путіна на мир в Україні, але мешканець Кремля, скоріше за все, вимагатиме ще більших поступок від Києва.

Про це сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол в інтерв'ю ведучому Sky News Марку Остіну. Макфол зазначив, що зараз Трамп надав Росії всі поступки, яких раніше вимагав Путін – заявив, що Україна повинна відмовитися від територій, не стане членом НАТО та там не буде американських миротворців.

Проте, додав Макфол, це все були "батоги" для України, як і припинення військової допомоги та обміну розвідувальними даними з Україною. Путін, скоріше за все, погодиться на 30-денне перемир'я, оскільки вже багато отримав. Але Трамп грає з Путіним у погану гру – за правилами мешканця Кремля. Експосол нагадав, що йому довелося вести переговори з Кремлем.

"Можу сказати вам, що не можна просто дати їм все на початку, а потім сподіватися на добру волю у відповідь. З цими хлопцями це так не працює. Вони привласнюють ваші поступки та вимагають ще більше. Я хвилююся, що Путін натякнув, що тепер, коли він поклав у кишеню попередні поступки, він хоче більше", – сказав він.

Макфол також припустив, що Трамп не зацікавлений у довгострокових переговорах, оскільки хоче найшвидше оголосити про перемогу. Для цього йому вистачить тимчасового припинення вогню. Експосол підкреслив, що у Кремлі це чудово розуміють та будуть на цьому грати, висуваючи нові вимоги Україні.

"Він збирається промацати ґрунт, а потім, ймовірно, підпише угоду. Але це буде дуже тимчасова угода, всього на 30 днів. Я сподіваюся, що вона покладе початок мирному врегулюванню, тому що український народ заслуговує на мир. Але я не налаштований оптимістично щодо довгострокового миру і стабільності за нинішніх умов", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, Трамп раніше підтвердив, що проведе розмову з Путіним 18 березня. За його словами, американська сторона хоче "побачити, чи зможе покласти край цій війні".

Нещодавно у Саудівській Аравії відбулася зустріч між делегаціями України та США, під час яких американська сторона запропонувала запровадити всеосяжне перемир'я з РФ на 30 днів. Україна погодилася на дану ідею, але попередила, що Росія може порушувати режим тиші.

Для обговорення пропозиції Москву минулого тижня відвідав спецпредставник президента США Стів Віткофф. Втім, як з'ясувалося Путін не дав остаточної відповіді щодо перемир'я. Глава Кремля натомість розповів, що нібито Україна може використати цей час для переозброєння. У Кремлі зазначили, що саме такий "сигнал" передали Штатам. А також Путін показово принизив посланця Трампа, змусивши його чекати 8 годин.