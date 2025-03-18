Рус

Перемир'я скасовано — Ізраїль масовано атакував об'єкти ХАМАС у Секторі Гази. Що стало причиною

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Протистояння на Близькому Сході знову загострилося
Протистояння на Близькому Сході знову загострилося. Фото Колаж "Телеграфа"

Бойовики не виконують домовленостей

Сектор Гази знов піддається бомбардуванням. В ніч на 18 березня армія оборони Ізраїлю відновила удари по об'єктах, що належать терористичній організації ХАМАС.

"ЦАХАЛ в цей час завдає масованих ударів по об'єктах терору, що належать терористичній організації ХАМАС в Секторі Гази", — повідомила пресслужба ЦАХАЛу о 2:25.

Відновлення ударів по Газі

Удари відновилися після того, як ХАМАС відмовився від неодноразових пропозицій звільнити ізраїльських заручників, пише Times of Israel. Наголошується, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац віддали наказ військам "діяти рішуче" після відмови бойовиків у звільненні заручників.

Зазначається, що "атаки ЦАХАЛу, схоже, знаменують повернення до ізраїльської військової кампанії проти ХАМАС". Її було припинено з початком перемир’я 19 січня.

Чому це сталося

В Офісі Нетаньяху заявили, що ХАМАС "відкинув усі отримані пропозиції" від спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників. ХАМАС наполягає на дотриманні початкових умов угоди, в рамках якої повинен був розпочатися другий етап.

Він передбачав повний вихід Ізраїлю з Гази та згоду остаточно припинити війну в обмін на звільнення решти живих заручників. Хоча Ізраїль підписав угоду, Нетаньяху давно наполягав на тому, що Ізраїль не припинить війну, доки не буде знищено керівний і військовий потенціал ХАМАС.

Відповідно, Ізраїль відмовився навіть вести переговори щодо умов другого етапу, який мав розпочатися 3 лютого. Попри це, режим припинення вогню зберігався приблизно два з половиною тижні після завершення першого етапу, оскільки посередники працювали над новими умовами перемир’я.

"Відтепер Ізраїль буде діяти проти ХАМАС з посиленням військової сили", — йдеться в повідомленні офісу Нетаньяху.

Як повідомляв "Телеграф", 6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає від ХАМАС відпустити всіх заручників. Він додав, що якщо вони цього не зроблять — "вам кінець".

Теги:
#Ізраїль #ХАМАС #ЦАХАЛ #Сектор Гази