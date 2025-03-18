Перемир'я скасовано — Ізраїль масовано атакував об'єкти ХАМАС у Секторі Гази. Що стало причиною

Бойовики не виконують домовленостей

Сектор Гази знов піддається бомбардуванням. В ніч на 18 березня армія оборони Ізраїлю відновила удари по об'єктах, що належать терористичній організації ХАМАС.

"ЦАХАЛ в цей час завдає масованих ударів по об'єктах терору, що належать терористичній організації ХАМАС в Секторі Гази", — повідомила пресслужба ЦАХАЛу о 2:25.

Відновлення ударів по Газі

Удари відновилися після того, як ХАМАС відмовився від неодноразових пропозицій звільнити ізраїльських заручників, пише Times of Israel. Наголошується, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац віддали наказ військам "діяти рішуче" після відмови бойовиків у звільненні заручників.

Зазначається, що "атаки ЦАХАЛу, схоже, знаменують повернення до ізраїльської військової кампанії проти ХАМАС". Її було припинено з початком перемир’я 19 січня.

Чому це сталося

В Офісі Нетаньяху заявили, що ХАМАС "відкинув усі отримані пропозиції" від спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників. ХАМАС наполягає на дотриманні початкових умов угоди, в рамках якої повинен був розпочатися другий етап.

Він передбачав повний вихід Ізраїлю з Гази та згоду остаточно припинити війну в обмін на звільнення решти живих заручників. Хоча Ізраїль підписав угоду, Нетаньяху давно наполягав на тому, що Ізраїль не припинить війну, доки не буде знищено керівний і військовий потенціал ХАМАС.

Відповідно, Ізраїль відмовився навіть вести переговори щодо умов другого етапу, який мав розпочатися 3 лютого. Попри це, режим припинення вогню зберігався приблизно два з половиною тижні після завершення першого етапу, оскільки посередники працювали над новими умовами перемир’я.

"Відтепер Ізраїль буде діяти проти ХАМАС з посиленням військової сили", — йдеться в повідомленні офісу Нетаньяху.

Як повідомляв "Телеграф", 6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає від ХАМАС відпустити всіх заручників. Він додав, що якщо вони цього не зроблять — "вам кінець".