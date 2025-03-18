Лише одна дія: як захистити урожай, коли почалися заморозки

Одна дія врятує урожай

Зараз у багатьох областях України погода різко змінилась: падає сніг і дощ. Також температура сягнула нижче нуля, і з'явилися заморозки. У негоду важливо подбати про свій город, аби не втратити урожай.

Найвразливішими до низьких температур є томати, квасоля, огірки, дині, патисони, перець, чорноокий горошок, базилік. Також постраждати від холоду можуть капуста, броколі, салат і горох, йдеться на сайті The Beginner's Garden.

Захистити саджанці овочів від заморозків дуже просто. Для цього треба накрити рослини. Для молодих саджанців підійдуть перевернуті горщики, які можна закріпити зверху каменем.

А от для високих рослин, підійде інший спосіб. Рекомендується встановити на них клітку та покрити її рушником чи покривалом. Утім, на самі рослини не варто ставити матеріал, бо ви їх просто поламаєте. Натомість зняти захисний покрив можна, коли температура підніметься вище нуля, і з'явиться сонце.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрити землю у березні, щоб вона стала родючою. Цей простий засіб є вдома практично у кожного.