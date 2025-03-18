Доход все равно будет? Какую минимальную сумму долларов и гривен можно положить на депозит

На депозит можно положить и 100 гривен

Доллар или гривна на депозите может принести дополнительный пассивный доход. На счет можно положить любую сумму, но чем она выше, тем больше прибыль.

А какова есть возможная минимальная сумма вложений на депозит, сколько она принесет дохода и принесет ли вообще, узнал "Телеграф". Данные были взяты из "Минфина".

Итак, минимальная сумма долларов, которую можно положить на депозитный счет в 2025 году, составляет 30 долларов. Однако согласно предложению лишь одного банка "Абанк", за год украинец получит прибыль в 0 гривен.

Если депозитный счет будет гривневым, то минимальная сумма составляет 100 гривен. Тот же самый банк предлагает прибыль за один год в 1 гривну.

Следовательно, на депозитный счет можно положить минимальную сумму, но прибыли не будет. Поэтому лучше собрать гораздо больше долларов или гривен, например 200 или 8 246 соответственно, и положить их в банк. За один год доход на гривневом счете составит почти 1 тысячу гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что можно купить на 1000 долларов, которые насобираются в результате сбережения на сигаретах.