Может ли многодетная семья получить соцвыплату, если в ней работает только отец и его зарплата средняя

Чтобы рассчитать сумму, в калькулятор необходимо внести определенные данные

Малообеспеченным семьям в Украине начисляется денежная выплата. Сумма зависит от количества взрослых, детей в семье, а также совокупного дохода. К примеру, если в семье работает отец и его зарплата минимальная, то сумма не превысит 8 тысяч гривен.

А какую выплату ждать домохозяйству, где есть трое детей, мать и трудоспособный отец, зарплата которого является средней в 2025 году, разбился "Телеграф". Для этого мы использовали специальный калькулятор на сайте "Пятачок".

Пенсионный фонд Украины объясняет, что средняя заработная плата за 2025 год составляет 18 660 гривен.

Поэтому, если в многодетной семье есть один трудоспособный отец со средней зарплатой в 18 660 гривен, нетрудоспособная мать, трое детей разного возраста (до 6, от 6 до 18, от 18 до 23 лет) и совокупный доход всех членов семьи за полгода составляет 111 961 гривны, то государство назначит им 0 гривен помощи.

Следует заметить, что размеры выплаты в калькуляторе и той, которую начислят органы социальной защиты населения, могут быть разными. Это объясняется тем, что лицо, решившее самостоятельно узнать размер помощи, могло допустить ошибку при исчислении совокупного дохода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую выплату рассчитывать матери, которая самостоятельно воспитывает одного ребенка и имеет статус ВПЛ.