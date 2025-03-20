Абоненти Lifecell поскаржилися на появу нової проблеми зі зв’язком: що говорять в компанії

Телефон був справний, але додзвонитись користувач не зміг

Мобільний оператор Лайвселл є одним з найпопулярніших в Україні. Проте українці частенько зіштовхуються з проблемами. Наприклад, люди не можуть поговорити з консультантом.

Клієнт мобільного оператора зіткнувся з несподіваною проблемою. За його словами, він не може зв'язатися зі службою підтримки, оскільки у голосовому меню за номерами компанії відсутній пункт "Зв'язок з оператором". Чоловік був обурений, тому він на Facebook-сторінці lifecell запитав, що робити.

Він додав, що телефон справний, адже при дзвінку з іншого оператора (Vodafone) цей пункт у меню є. Проте з номера lifecell — його просто немає, ділиться чоловікю Онлайн-чати не допомагають, адже там йому радять телефонувати на ті ж самі номери, де відсутня можливість зв'язку з оператором.

Клієнт підозрює, що проблема виникла після переводу на тариф "Вільний Лайф" із контрактного обслуговування, яке наразі для приватних клієнтів недоступне. Він зазначає, що раніше завжди міг додзвонитися з першого разу.

Зараз чоловік не знає, як отримати відповіді на свої запитання, адже навіть зворотний зв'язок з нею lifecell не надає. Він запитує у користувачів, чи хтось стикався з подібною ситуацією та як можна розв'язати проблему.

Під цим коментарем йому почали відповідати на питання, яка виникла зі службою підтримки. Там відповіли, що всі канали підтримки працюють в стандартному режимі. "Щодо контрактної форми обслуговування, то вона закрита для підключення та користування. Для кожного абонента діє персоналізоване меню, яке формується залежно від індивідуальних послуг і запитів. Саме тому точна універсальна комбінація для з'єднання з оператором відсутня. Щоб отримати консультацію, Вам достатньо за номером 5433 вибрати відповідний пункт меню, який відповідає Вашій тематиці та звернення", — йдеться у повідомленні.

Натомість чоловік відповів на це, що вибирав всі пункти меню, прослухав все. Але відповідний пункт меню для зв'язку з оператором — відсутній кожний день, починаючи з 15 березня 2025.

"І саме тому я не можу переговорити з оператором. Цей пункт не з'являється і всі оператори онлайн мені казали приблизно теж саме, що і ви зараз. Але це не вирішує проблему, тому що відсутній пункт Зв'язку з оператором. Що робити? І чому мені не можуть надати зворотній зв'язок, якщо виникла така проблема?!", — йдеться у повідомленні.

Оператор відповів, що замовити дзвінок оператора відсутня можливість. У системі, за номером телефону, не фіксуються дані щодо комбінації цифр, яка необхідна для з'єднання з оператором. Чоловіку порекомендували звернутись в інший канал підтримки для консультації.

Користувач мобільного зв'язку пише, що звертався за консультацією онлайн. Проте його проблеми були не вирішені.

"Щоб вирішити лише декілька питань, то мені довелось витратити в чат-боті понад годину і все одно оператор там не зміг повністю допомогти, а лише кожну хвилину перепитував чи я ще онлайн. Я не готовий витрачати так багато часу на онлайн, коли це можна було б вирішити в телефонному режимі за 5-7 хвилин розмови, тим паче якщо онлайн не допоможуть вирішити. Також зв'язок став гіршим і пропадати також з того часу, як мене перевели на "Вільний лайф", а це було менш як два тижні тому", — питає він.

У компанії відповіли, що зміна тарифного плану не впливає на покриття та його якість. "Це не пов'язано(…)Якщо у чаті немає відповіді від абонента протягом 1 хвилини, то уточнюється статус онлайн. У дзвінку також є можливість очікувати 1 хвилину на рівні оператора".

Раніше "Телеграф" писав, що клієнти скаржаться на якість обслуговування Vodafone.