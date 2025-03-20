Майже не загинув, дорогою зі школи: яким був президент-втікач Янукович у першому класі

Віктор Янукович вчився відмінно, за що отримав подяку

Віктор Янукович — президент-утікач, який запам’ятався завдяки корупційним схемам та зраді. Його шлях до президентства був прокладений через маніпуляції. Про його життя існує багато здогадок та чуток, адже сам політик майже не розповідав про себе і приховував факти. Щоправда, про коханок експрезидента відомо досить багато.

Про шкільні роки експолітика також немає точної інформації. Проте, відомо, що він навчався у школі в його рідному місті. Тоді всі знали, у якому класі сидів за партою Віктор Янукович.

Відомо, що майбутній президент України навчався у школі №34 у Єнакієвому. Також у цьому місті був музей на честь Януковича. Однак почав гризти граніт науки Віктор в іншій школі — №16, якої зараз немає.

Вона була поблизу його будинку, але навіть туди доводилося йти пішки 5 кілометрів. Зараз селище, де мешкала сім’я Януковичів, Нова Жуківка, неможливо знайти на картах. Не зберігся також будинок та рідна школа майбутнього президента.

Яким був Віктор Янукович у першому класі

Відомо, що першого вчителя звали Сергій Захарович Солдатенко. Він був жорстким, але справедливим та авторитетним серед дітей.

Директорка однієї зі шкіл міста Єнакієво Наталія Масанова розповідала, що знайшла книгу обліку учнів за 1950-1967 роки. Саме там було вказане прізвище Янукович. За її словами, Віктор навчався у 1-Б класі. У графі про місце роботи батька Федора вказано — машиніст транспортного паровоза на Єнакіївському метзаводі. Також є запис про те, що 1960 року Вітя Янукович перевівся до школи №34.

Також пані Наталія зазначила, що у книзі наказів школи №16 було вказано, що Віктор Янукович отримав подяку за відмінну поведінку та хорошу успішність. Він був відмінником.

Наприкінці 50-х Янукович міг двічі загинути, повертаючись зі школи. Про це сам Віктор розповідав авторці книги "Доторкнись до долі" Вірі Ніколаєвій. За його словами, неподалік від його будинку був шламовий відстійник. Туди зливалися відходи металургійного заводу. Віктор заліз у той відстійник і його почало туди затягувати. Проте, йому вдалося вилізти завдяки тому, що вітер нагнув гілку дерева і Віктор вчепився за неї.

Вдруге прикра ситуація трапилася з Януковичем теж дорогою зі школи. Стадо гусей накинулося на нього і хлопець став утікати, послизнувся і впав у колодязь. Його врятувало лише те, що падаючи, він зачепився за гак всередині колодязя курткою. Згодом його витягли перехожі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля студента, який кинув яйце в Януковича 20 років тому. Пройшло вже 20 років після того інциденту, який став справжнім мемом, а Дмитро Романюк давно став дорослою та серйозною людиною.