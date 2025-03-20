З Міжнародним днем щастя: найкрасивіші привітання для близьких у листівках і картинках

Надішліть яскраву картинку другові чи близькій людині, щоб підняти їм настрій у День щастя

У цілому світі щороку відзначається Міжнародний день щастя. Це свято нагадує нам про найважливіші речі. В умовах війни, втрат і щоденних випробувань щастя для українців здається майже розкішшю. Тому дуже важливо привітати рідних і підняти їм настрій.

Свято було засноване ООН у 2012 році. Його метою була підкреслити, що прагнення до щастя є основною метою людства, нарівні з економічним розвитком і соціальною справедливістю.

Обов'язково привітайте захисників і захисниць України – вони щодня виборюють наше право на щасливе життя. Їхня мужність і самопожертва – найбільший внесок у наше майбутнє. Надішліть яскраву картинку своїм рідним, друзям та колегам — зараз неймовірна важлива підтримка, а барвиста листівка точно викличе посмішку.

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