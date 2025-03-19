Сколько должно быть детей в семье, чтобы иметь соцвыплату в 10 тыс грн

Чтобы иметь 10 тысяч гривен помощи, в малообеспеченной семье должно быть от 4 детей

Помощь малообеспеченным семьям рассчитывается в зависимости от количества взрослых, детей, совокупного дохода и прожиточного минимума в текущем году. Хотя некоторым семьям могут вообще не назначить эту выплату.

А каким требованиям нужно соответствовать, чтобы домохозяйство имело право на оформление этой социальной выплаты, разбирался "Телеграф". Для этого использовали специальный калькулятор на сайте "Пятачок".

Поэтому, чтобы иметь социальную выплату в более 10 тысяч гривен семье, где есть отец, который работает и зарабатывает ежемесячно по 8 тысяч гривен, и мать, которая является трудоспособной, но не работает, должно быть 4 ребенка до 6 лет.

Или четыре ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Если будет три, то сумма уменьшится до 9536 гривен.

Или 4 студента в возрасте от 18 до 23 лет. Если их будет три, то сумма составит 8805,40 гривен.

Поэтому, в малообеспеченной и многодетной семье должно быть от 4 детей, чтобы та получила выплату в более 10 тысяч гривен.

Но заметим, что сумма, которая была вычислена в калькуляторе может отличаться от той, что решит начислять орган социальной защиты населения. Ведь при вычислении совокупного дохода лицо может допустить ошибку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую выплату будет получать многодетная семья, где нет ни одного трудоспособного.