Росіяни могли просунутися у двох областях. Як змінилася лінія фронту (карта боїв)

Тривають важкі бої

Просування росіян на фронті могло відбутися у двох областях України. Триває 1121-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, від початку доби 19 березня до 22:00 на фронті відбулося 127 бойових зіткнень.

За даними DeepState, ворог просунувся біля Красного Першого у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області. Також росіяни просунулися на Донеччині — біля Скудного та Новосілки.

Що кажуть у Генштабі

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 від початку доби 19 березня, на Харківському напрямку росіяни штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Дворічної. Сили оборони відбили 5 атак.

На Куп’янському напрямку росіяни 6 разів намагалися просунутися вперед. Бої йшли поблизу Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 13 штурмів. Це сталося поблизу Ямполівки та в напрямку населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина.

На Торецькому напрямку сталося 16 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку російська армія атакувала 44 рази. Бої точилися у районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки.

"Сьогодні (19 березня, — ред.) на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 281 окупанта, з них 152 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили танк, три БМП, два термінали супутникового зв’язку, гармату, дві одиниці автомобільної техніки, міномет, сім мотоциклів та п’ять пунктів управління БПЛА, також пошкодили один танк, дві БМП та автомобіль російських окупантів", — поінформували у ГШ.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників. Вони атакували в районах Привільного та Костянтинополя.

Триває операція Сил оборони України на території РФ. На Курщині наші воїни відбили 18 штурмових дій росіян.

Як повідомляв "Телеграф", генерал-лейтенант Сергій Наєв, який очолює тактичну групу, що воює на одному з напрямків у Донецькій області повідомив, що армія України відходить на одній з ділянок фронту в Донецькій області. Це дало змогу не тільки зберегти бійців, а й поліпшити нашу оборону.