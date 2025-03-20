У Києві продають рідкісну зелену змію за 750 євро (фото, відео)

В дикій природі ці плазуни живуть в Південно-Східній Азії

У Києві виставили на продаж рідкісну екзотичну змію – смарагдового полоза. Це денний деревний вид, який виростає до 90-120 см і вважається ручним, якщо його правильно доглядати.

Відповідне оголошення опубліковано в мережі. За словами продавця, ця змія має гарний апетит, харчується мишами та щурами відповідного розміру, а для її утримання потрібен спеціально обладнаний тераріум.

Смарагдовий полоз має світло-зелене або жовто-зелене забарвлення, велика голова й великі очі роблять його зовнішність особливо ефектною.

Хвіст може бути контрастного червонуватого або помаранчевого кольору.

У природі цей вид мешкає в Південно-Східній Азії, зокрема в Таїланді, В'єтнамі, Камбоджі, М'янмі та Індонезії.

Він веде денний спосіб життя, переважно перебуваючи на деревах, і навіть полює на птахів у польоті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві продають азійського леопардового кота — дику тварину, хоч по розмірах і схожу на домашню кішку. Вони схожі на мініатюрних леопардів, і зазвичай живуть в густих джунглях чи лісах. Цю кішку називають ще універсальним мисливцем, а в Гонконзі охороняють, як рідкісну.