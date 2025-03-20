У пенсионеров могут забрать до 50% выплаты. Как не попасть в эту категорию

Есть три веские причины, по которым пенсионеры могут остаться с половиной выплаты

Пенсии в Украине могут быть урезаны по определенным причинам из-за судебных решений, постановлений и приговоров. Это касается тех, кто не выплачивает алименты, или нанес ущерб предприятию или ущерб другому лицу.

Есть три случая, когда пенсия украинцев может быть уменьшена до 50%. О них рассказал Пенсионный фонд.

Итак, у пенсионера могут забрать до 50% в следующих случаях:

выплата алиментов на обеспечение семьи — детей, бывшего супруга, родителей;

возмещение вреда, который причинил пенсионер физическому лицу, например, травмировал;

компенсация ущерба предприятию, если пенсионер работая в компании, нанес материальный ущерб.

В то же время в других случаях сумма взысканий не будет больше 20%.

ПФУ отмечает, что пенсионерам необходимо следить за своим пенсионным делом и вовремя сообщать ПФУ об изменениях в статусе. Кроме того, им также нужно проверять судебные решения относительно возможных удержаний, которые могут списываться без предупреждения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров может обновить данные и получить прибавку к пенсии в 9 тысяч гривен.