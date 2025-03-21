У деяких пенсіонерів точно виросте виплата. Хто у списку на квітневу надбавку

Літнім особам у квітні передбачено надбавку до майже 600 гривень

Пенсіонери у квітні отримають збільшені виплати не тільки внаслідок індексації, а й спеціальних надбавок. Вони розраховані для тих, хто досяг певного віку.

Для трьох категорій літніх осіб у квітні передбачено надбавки в розмірі від 300 до 570 гривень. Про це мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тож, надбавка за вік у березні передбачена деяким категоріям пенсіонерів, а саме:

якщо їм виповнилось 70 років – 300 гривень;

75 років – 456 гривень;

80 років – 570 гривень.

Але вона надаватиметься не всім. Пенсійний фонд України автоматично оформить її для тих, хто має пенсію менше ніж 10340,35 гривні.

Однак, при досягненні нової вікової межі сума не додаватиметься до тієї, що виплачувалась раніше. Наприклад, якщо вам 74 роки й ви отримували 300 гривень надбавки, то при досягненні 75 років вона виросте до 456 гривень.

Крім того, сума, яка виплатиться першою, буде пропорційна кількості днів після дня народження пенсіонера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які доплати будуть у пенсіонерів, що входять до пільгових категорій населення.