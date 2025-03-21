У некоторых пенсионеров точно вырастет выплата. Кто в списке на апрельскую прибавку

Пожилым лицам в апреле предусмотрена надбавка почти до 600 гривен

Пенсионеры в апреле получат увеличенные выплаты не только в результате индексации, но и специальных надбавок. Они рассчитаны для тех, кто достиг определенного возраста.

Для трех категорий пожилых лиц в апреле предусмотрены надбавки в размере от 300 до 570 гривен. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Прибавка за возраст в марте предусмотрена некоторым категориям пенсионеров, а именно:

если им исполнилось 70 лет – 300 гривен;

75 лет – 456 гривен;

80 лет – 570 гривен.

Но она будет предоставляться не всем. Пенсионный фонд Украины автоматически оформит ее для тех, кто имеет пенсию меньше чем 10340,35 гривны.

Однако при достижении нового возрастного предела сумма не будет добавляться к той, что выплачивалась ранее. Например, если вам 74 года и вы получали 300 гривен надбавки, то при достижении 75 лет она вырастет до 456 гривен.

Кроме того, сумма, которая выплатится первой, будет пропорциональна количеству дней после дня рождения пенсионера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие доплаты будут у пенсионеров, входящих в льготные категории населения.