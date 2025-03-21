Діти війни, почесні донори, УБД. Яка доплата у пенсіонерів, що входять до пільгових категорій населення

Суми були вирахувані пенсійним калькулятором

Пенсіонери в Україні, окрім вирахуваних основних виплат, за деяких умов можуть отримувати від держави ще і додаткові. Деякі з них можуть отримати надбавку, якщо вони належать до пільгових категорій населення.

"Телеграф" вирішив розібратись, які суми доплат передбачені шести пільговим категоріям населення і хто у 2025 році отримуватиме найбільше. Для цього використали пенсійний калькулятор.

Тож, якщо особа належить до категорії "Ветеран війни", а саме є учасником війни, то вона отримуватиме 265 гривень доплати, якщо є учасником бойових дій, то сума виросте до 442 гривень, а у разі, якщо отримала інвалідність, то:

за І ступінь доплата буде в 885 грн;

доплата буде в 885 грн; за ІІ ступінь — 708 грн;

— 708 грн; за ІІІ ступінь — 531 грн.

Якщо пенсіонер є дитиною війни, то виплата складає 66 гривень, а коли він має особливі заслуги перед Батьківщиною — 524 гривень.

Водночас почесному донору нарахують до 219 гривень.

Однак тим, хто мав стаж в 35 років в 60 років або станом на 1 травня 2016 обіймав посаду держслужбовця і мав мінімум 10 років стажу на держслужбі, або 20 років на держслужбі, держава не нарахує нічого.

Зауважте, що сума доплати не змінюється залежно від віку, коли українець виходить на відпочинок, суми заробітної плати або кількості років страхового стажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів може оновити дані й отримати надбавку до пенсії в 9 тисяч гривень.