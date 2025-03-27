На майже 4 тис. грн дешевше. Коли 100 доларів можна було купити за таким курсом

Майже 30 років тому курс долара в Україні не перевищував 1,8 гривні

Курс долара в Україні постійно змінюється і за останні роки він значно виріс. Найнижча його "ціна" від початку незалежності не сягала і 2 гривень. Якщо ж, наприклад, наразі обміняти куплені тоді 100 доларів, то можна заробити значну суму, але не варто забувати про інфляцію.

Яким був курс долара у 1996 році в Україні, як він змінився за ці роки та скільки б було зиску при обміні зі 100 доларів у 2025 році, розібрався "Телеграф". Для цього ми використали архівні дані "Мінфіну".

Згідно з інформацією, офіційний курс долара у Національному банку України 29 років назад був 1,761. Відповідно 100 доларів "коштували" 176,1 гривні.

Станом на 26 березня 2025 офіційний показник становить 41,695 гривні. Тому при обміні 100 доларів українець отримав би 4 169,5 гривень.

Різниця між цими сумами суттєва — майже 4 тисячі гривень. Тож, дохід точно буде, однак в Україні триває інфляція, яка є постійним супутником валют, тому громадянин все одно не був би в "плюсі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку валюту вигідніше покласти на депозит, аби отримати можливий дохід до 1600 гривень.