Почти на 4 тыс. грн дешевле. Когда 100 долларов можно было купить по такому курсу

Почти 30 лет назад курс доллара в Украине не превышал 1,8 гривны

Курс доллара в Украине постоянно меняется и за последние годы он значительно вырос. Самая низкая его "цена" с начала независимости не достигала и 2 гривен. Если, например, сейчас обменять купленные тогда 100 долларов, то можно заработать значительную сумму, но не стоит забывать об инфляции.

Каким был курс доллара в 1996 году в Украине, как он изменился за эти годы и сколько было бы выгоды при обмене со 100 долларов в 2025 году, разобрался "Телеграф". Для этого мы использовали архивные данные Минфина.

Согласно информации, официальный курс доллара в Национальном банке Украины 29 лет назад составил 1,761. Соответственно, 100 долларов "стоили" 176,1 гривны.

По состоянию на 26 марта 2025 года официальный показатель составляет 41,695 гривны. Поэтому при обмене 100 долларов украинец получил бы 4169,5 гривны.

Разница между этими суммами существенная – почти 4 тысячи гривен. Так что доход точно будет, однако в Украине продолжается инфляция, которая является постоянным спутником валют, поэтому гражданин все равно не был бы в "плюсе".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую валюту выгоднее положить на депозит, чтобы получить возможный доход до 1600 гривен.