Мать с маленькими детьми получит более 10 тыс. грн. При каких условиях

Чтобы получать помощь в 10 тысяч гривен, мать должна воспитывать самостоятельно 4 ребенка

Для одиноких матерей в Украине начисляется социальная помощь. Она должна осуществляться, пока ребенку не исполнится 18 лет, а в определенных ситуациях — 23 года.

Сумма выплаты зависит не только от количества детей в семье и их возраста, но и среднемесячного дохода мамы и прожиточного минимума. А каким условиям нужно соответствовать, чтобы одинокой маме, воспитывающей дошкольников, насчитали более 10 тысяч гривен помощи, разобрался "Телеграф", использовав специальный калькулятор на сайте "Пяточок".

Чтобы государство выплатило одинокой матери 10 тысяч гривен помощи, ей необходимо самостоятельно воспитывать четырех детей до 6 лет и иметь доход за полгода в 0 гривен.

На сайте также объясняют, что такая социальная выплата начисляется матери до достижения ребенка 18 лет. Однако если ребенок продолжит учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, тогда начисление будет выплачиваться до окончания учебного заведения, но не дольше чем до 23 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая выплата предусмотрена одинокой маме, которая воспитывает трех студентов.