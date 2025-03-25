Вистачить лише на комуналку та продукти? Яка середня пенсія в Україні після індексації

Середня пенсія в Україні виросла і сягнула понад 6 тис. грн

В Україні відбулась березнева індексація. Після неї середня пенсія складає трохи понад 6 тисяч гривень.

В цьому місяці пенсії були проіндексовані для 10 мільйонів українців. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок.

"Цього місяця, як і обіцяли, проіндексували пенсійні виплати. Пенсії зросли на 11,5% для понад 10 млн українців. Таким чином середня пенсія складає 6345 гривень", — повідомив він.

Крім того, усі проіндексовані пенсії у березні вже виплачені. А от у квітні виплати збільшаться для майже 630 тисяч пенсіонерів, що працюють, відповідно до їх оновленого страхового стажу.

Водночас Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив дані про середній розмір призначеної пенсійної виплати станом на 01 січня 2025 року. Тож, середні пенсії до індексації в 5789,05 гривень отримували 10,3 мільйона осіб. А виплата в 6302,76 гривні була призначена для пенсіонерів, що працювали.

Нагадаємо, що деякі пенсіонери отримають збільшені пенсійні виплати не лише внаслідок індексації, але і додаткових надбавок.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, у кого з українців у 2025 році пенсійне нарахування може бути вищим, аніж заробітна плата.