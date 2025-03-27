Некоторым пенсионерам теперь легче получить выплаты. Кого коснулись изменения

Это касается трех категорий лиц

В Украине Кабмином установлены единые условия для начисления пенсии пожилым лицам, которые имеют статус ВПЛ, проживают за рубежом или на временно оккупированных территорий. Однако им необходимо соблюдать дополнительные правила, чтобы у них не забрали выплаты.

Нововведения произошли из-за того, что у этих категорий пенсионеров был отдельный алгоритм получения пенсионных выплат и им было сложно получать свои средства. Об этом идет речь в Министерстве социальной политики Украины.

"Для урегулирования ситуации Правительство приняло изменения, которые устанавливают единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения: в Украине, на ВОТ или за рубежом", — говорится в сообщении.

Теперь пожилые лица смогут получать свои пенсии на счет любого банка Украины, хотя раньше это был только Ощадбанк.

В то же время пенсионеры, временно проживающие за рубежом или на ВОТ, должны ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря. Однако те, кто живет в оккупации, могут осуществлять минимум одну финансовую операцию на своем счете каждые шесть месяцев вместо идентификации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, назначат ли пенсию в Украине, если гражданин получает менее 5 тысяч гривен зарплаты.