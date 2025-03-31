На неї нападали з ножем: що відомо про дружину ексголови ВРУ Турчинова, і як вона виглядає

Дружина політика викладає англійську мову

Олександр Турчинов — відомий український політик, який виконував обов’язки президента України, коли Віктор Янукович у 2014 році втік із країни. У 2022 році, за словами політика, він долучився до лав ЗСУ. Водночас Турчинов перебуває у шлюбі з дружиною Ганною понад 30 років.

"Телеграф" розповість детальніше про дружину відомого політика, чим вона займається, і чи давала інтерв'ю.

Дружина Турчинова — що відомо

Дружиною політика є Ганна Турчинова, до заміжжя — Белиба. Вона народилась у 1970 році у Дніпрі. Ганна навчалась на романо-німецькому факультеті місцевого університету, а потім — в аспірантурі Київського лінгвістичного університету. Відомо, що жінка має сестру-близнючку Раїсу, яка працює бухгалтером у Києві.

З 1995 року Турчинова працює викладачем англійської мови у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова. У 2006 році Ганна стала завідувачкою кафедри іноземних мов.

Ганна Турчинова працює викладачкою англійської мови, фото УНІАН

Ганна познайомилась з Олександром у Дніпропетровському університеті. Турчинов тоді працював в обласному комітеті комсомолу, а його майбутня дружина — експедитором у канцелярії вишу. У 1991 році вони побралися, а через рік у родині з'явився син Кирило.

В інтерв'ю жінка розповідала, що весільну сукню їй шили місяць. Вона складалась з п'яти спідниць й була повністю обшита бісером. Через 3 дні Ганна продала сукню за 900 рублів. Жінка розповідала, що спершу конкурувала в сім'ї за лідерство. Утім, Турчинов взяв на себе відповідальність за родину.

Ганна і Олександр Турчинова побралися у 1991 році, фото УНІАН

На початку шлюбного життя подружжя мешкало у двокімнатній квартирі Турчинова в Дніпрі. А у 1993 році вони придбали квартиру в Києві, і після завершення ремонту перебралися туди.

Ганна розповідала, що захоплюється гімнастикою і може сісти на шпагат. Надає перевагу брендовому одягу та часто шиє речі у дизайнерів. Також дружина Турчинова розповідала, що є суворою викладачкою й просто так не ставить оцінки.

Турчинова любить брендовий одяг, фото з мережі

"Одна п'ятикурсниця, Ольга, рік не ходила на заняття. Казала: "Спочатку зуб хворів, а потім мене обламало". Держіспит я їй не поставила", — ділилась Ганна.

Щодо сина Турчинових, то він навчався в Академії праці, соціальних відносин та туризму. Також він був аспірантом Інституту законодавства Верховної Ради України та військовослужбовцем Нацгвардії України.

Родина Турчинових, фото з мережі

Скандали

У 2016 році невідомий з ножем напав на дружину Турчинова в інституті. Його затримали правоохоронці. Нападником був мешканець Донеччини, повідомляв тодішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Нападник, мешканець Донецької області, приїхав цілеспрямовано з окупованої території для нападу на сім’ю Турчинова. У затриманого терориста витягли комплект холодної зброї. На допиті він поводився нахабно, погрожуючи Турчинову та керівництву держави", — розповідав міністр.

На Турчинову вчиняли напад у 2016 році, фото з мережі

У 2018 році Турчинова заявила, що ЛГБТ-люди є "відхиленням від норми". За це викладачку почали критикувати, зокрема правозахисні організації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину колишнього лідера Автомайдану Дмитра Булатова. Він зазнав тортур під час Революції Гідності.