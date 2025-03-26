Як змінилися ціни на продукти за рік: що подорожчало найбільше

Як змінюються ціни на продукти та які товари можуть подешевшати в березні?

За рік ціни на продукти в Україні суттєво зросли, що пов’язано з інфляцією, коливанням врожаїв та економічною ситуацією. Хоча більшість товарів подорожчали, деякі продукти можуть тимчасово здешевшати через сезонні фактори.

Як повідомляє редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт "Мінфін", за рік середня вартість продуктів зросла на 25-30%. Було проаналізовано, як змінилася вартість продуктового кошика з березня 2024 року.

До переліку увійшли основні продукти: хліб, молоко, куряче філе, яловичина, картопля, рис, сир, яблука, банани, помідори, цибуля та яйця.

Найбільше подорожчали яблука — їхня ціна збільшилася на 106,4% (з 20,49 грн до 42,31 грн за кг). Значно зросли ціни також на помідори, картоплю та молочні вироби.

Натомість деякі товари майже не подорожчали. Наприклад, цибуля ріпчаста здорожчала всього на 1,4%, рис — на 3,9%, а твердий сир — на 5,4%.

Ціни на продукти в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Що відбувається з цінами?

Інфляція в Україні у лютому 2025 року прискорилася до 13,4% у річному вимірі, а ціни за місяць зросли на 0,8%. Подорожчання харчових продуктів пояснюється низькими врожаями, зростанням витрат на енергоносії та оплату праці.

З іншого боку, імпорт овочів та надходження тепличної продукції дещо стримують їхнє здорожчання. Водночас ціни на свинину, курятину та цукор залишаються стабільними, оскільки вони наближені до рівня цін у країнах-торговельних партнерах.

За прогнозами Національного банку України (НБУ), інфляція продовжить зростати, хоча регулятор намагається її стримати. На думку експерта Олега Пендзина, зростання цін пов’язане з обстрілами енергосистеми, адже це впливає на собівартість виробництва.

Що буде з цінами далі?

Аналітики Всеукраїнської аграрної ради попереджають, що цукор може подорожчати до 27-28 грн/кг, оскільки виробники активно експортують його до Європи, Туреччини, Камеруну, Індонезії та Ізраїлю.

Проте у березні очікується зниження цін на молочні продукти на 2,5–5% через сезонне збільшення виробництва молока. Так, за прогнозами, пастеризоване молоко (2,5%) коштуватиме 39,4 грн/л (-2,5%), вершкове масло (72,5%) — 328,6 грн/кг (-5%), а сир (9%) — 152 грн/кг (-4%).

Експерти наголошують, що здешевлення молочної продукції буде тимчасовим, оскільки подальше зростання цін на електроенергію, пальне та інші витрати виробників може нівелювати цей ефект.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українські водії можуть розраховувати на значне здешевлення пального. Експерти прогнозують зниження цін на бензин, дизель та автогаз до 1 гривні за літр. Про це заявляють провідні аналітики паливного ринку України.