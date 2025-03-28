Паска без них точно не обойдется. Где выгоднее всего купить изюм

Можно сэкономить более 40 гривен, если поискать самые низкие цены на изюм

Для приготовления паски к Пасхе 2025 года нужно купить все необходимые продукты, среди которых точно будет изюм. Если поискать более выгодные цены, то и на этом сухофрукте можно сэкономить.

"Телеграф" решил разобраться, какие сейчас цены в украинских магазинах на этот товар и где можно купить самый дешевый. Мы проанализировали предложения в пяти торговых сетях.

По самой низкой цене изюм можно купить в "АТБ" — 20,20 гривен. Заметьте, что в упаковке 125 граммов.

Немного дороже изюм есть в "Фора". Там за 100 граммов нужно отдать 29,90 гривны.

Уже по 36-37 гривен 100-200 граммов сушеного винограда можно купить в "Maudau".

За почти 40 гривен 200 граммов изюма предлагает "Сільпо".

Самое дорогое предложение изюма есть в "Novus". Там цена стартует от 64,99 гривны.

Поэтому, сэкономить на изюме на паски можно в "АТБ".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно купить десяток яиц по самым выгодным ценам в Украине, чтобы сэкономить. Местами стоимость этого товара перевалила за 78 гривен.