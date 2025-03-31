Поїдуть воювати проти України? У Росії незабаром почнеться нова хвиля призову

Указ Путіна: кого призвуть до армії у 2025 році та що далі?

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про проведення весняного призову на строкову військову службу у 2025 році. Згідно з документом, цей призов охоплює громадян, які не перебувають у запасі та підлягають обов’язковій службі відповідно до російського законодавства.

Про це повідомляє ТАСС.

Деталі указу:

Терміни призову: з 1 квітня по 15 липня 2025 року.​ Кількість призовників: 160 000 осіб.​ Вікова категорія: громадяни Російської Федерації віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі та підлягають призову відповідно до федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу".​

Як заявили в Міністерстві оборони Росії: "Весняна призовна компанія ніяк не пов’язана з проведенням військової операції в Україні."

Зазначимо, що з 2024 року в Росії було змінено призовний вік: верхня межа підвищена з 27 до 30 років, що збільшило загальний призовний вік на три роки.

Чи відправлять строковиків воювати в Україну:

Офіційно російська влада заявляє, що військовослужбовці строкової служби не залучаються до бойових дій в Україні. Президент Путін підкреслював, що новобранці "ніколи не відправлялися" на передову під час конфлікту.

Однак, за даними незалежних джерел, є випадки, коли строковиків мотивують або примушують підписувати контракти для участі в бойових діях.

Так за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), батьки російських призовників, які служать у військовій частині в Чебаркулі Челябінської області, написали звернення для прямої лінії президента Володимира Путіна 19 грудня.

У зверненні зазначається, що "російські військові примушують їхніх дітей підписувати контракти на військову службу в Збройних силах РФ".

Як повідомляє видання Defense Express, у серпні 2024 року в ході масштабного прориву збройних сил України на територію Курської області росії саме солдати-строковики разом із підрозділами прикордонників опинилися на першій лінії російської оборони. Внаслідок боїв на Курщині десятки військових зс рф потрапили в український полон. Значна частина із них – солдати строкової служби.

Крім того, спостерігається тенденція залучення до бойових дій осіб старшого віку, зокрема тих, кому за 50 років, а також іноземних громадян, які підписують контракти за фінансову винагороду. Про це повідомляє FT.

Раніше "Телеграф" писав про те, що російська армія продовжує поповнювати свої ряди. У військкоматах РФ вишикувалися цілі черги охочих підписати контракт. Пропагандистські тези про "швидкий заробіток" і "неминуче перемир’я" можуть бути основними факторами такого ажіотажу.