Чи можуть мобілізувати з бронею. Все залежить від одного моменту

Юрист пояснила, коли можливий призов у таких випадках

Бронювання від мобілізації надає військовозобов'язаним право на відстрочку від призову. Однак інколи це не гарантує звільнення від мобілізації.

Про це детальніше розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі УНІАН. За її словами, перед оформленням броні проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) не є обов’язковим.

Однак деякі роботодавці можуть висувати таку вимогу. Це стосується не лише осіб, яких раніше визнали тимчасово або обмежено непридатними, а й тих, хто взагалі не проходив ВЛК.

З 2024 року військовозобов'язані повинні проходити медкомісію щорічно. Якщо чоловік має бронювання, але прийшов час знову проходити медогляд, йому все одно необхідно це зробити, щоб не порушувати правила військового обліку. У разі невиконання цієї вимоги в майбутньому бронювання може бути анульоване.

Що робити, якщо бронь оформили після отримання повістки

Адвокат пояснює, що все залежить від типу повістки:

якщо повістка була для оновлення даних і в цей період було оформлено бронювання, після проходження ВЛК "бойову" повістку можуть не видавати;

якщо особа отримала "бойову" повістку (зобов’язання прибути до ТЦК із речами), а бронювання набуло чинності до її дати, потрібно звертатися до ТЦК та доводити своє право на відстрочку;

якщо ж бронювання оформлено після зазначеної в повістці дати, шанс уникнути мобілізації мінімальний.

Після мобілізації бронь вже не діє — військовозобов'язаному доведеться служити, зазначає юристка.

Чи можуть мобілізувати, навіть якщо є бронь

На жаль, такі випадки трапляються. Раніше бронювання здійснювалося через паперові виписки Міністерства економіки, погоджені Міноборони. Але були випадки, коли працівники ТЦК і СП їх ігнорували та мобілізували військовозобов'язаних.

З кінця 2024 року бронювання стало автоматичним через портал "Дія". Проте, якщо бронь там не підтягнулася, військовозобов’язаного все одно можуть мобілізувати.

Крім того, іноді ТЦК і СП можуть не знати про бронювання через відсутність звірки з роботодавцем. За словами Катерини Аніщенко, кожне підприємство має надсилати звіти до військкоматів про наявність заброньованих працівників. Без цього факту військовозобов’язаний може втратити право на бронювання.

Щодо форми броні від мобілізації та способу її зберігання, військовозобов’язаний повинен мати при собі роздруковану виписку з "Резерв+", що підтверджує надання бронювання. Перевірити статус бронювання онлайн також можна через "Резерв+", де відображається актуальна інформація про те, чи особа має відстрочку.

Раніше "Телеграф" писав, які категорії українців можуть втратити бронь від мобілізації у квітні. У "Резерв+" може з'явитися попередження.