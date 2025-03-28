Відпрацювали місяць, як за три. Хто з українців вийде на пенсію в 50 та 55

Пільгові пенсії в Україні у 2025 можуть оформити військові

Вийти на пенсію в Україні у 2025 році можна щонайменше в 60 років, маючи мінімум 32 роки стажу. Однак учасники бойових дій мають право на достроковий відпочинок.

Їхній трудовий стаж розраховується за пільговою схемою — один місяць служби йде як три. Про це повідомила юрист Катерина Аніщенко в коментарі "УНІАН".

Вона пояснює, що військові, мобілізовані та контрактники включно, продовжують напрацьовувати страховий стаж під час служби, відповідно і під час воєнного стану. Щоб скористатися пільговим обчисленням, необхідно перебувати в зоні бойових дій не менше одного місяця.

Тож, чоловіки-військові в Україні можуть вийти на відпочинок вже в 55 років за наявності 25 років стажу. Жінки, своєю чергою, мають право на пенсію в 50 років, маючи 20 років стажу.

Розмір виплати для них залежить від загального стажу та посадкового окладу. Крім того, особам що мають посвідчення учасника бойових дій (УБД) передбачені додаткові виплати, включно зі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, щомісячною допомогою й адресною доплатою в разі низького загального розміру пенсії.

Водночас держава не може призначити їм пенсії, які будуть нижче 4958,1 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за якої мінімальної зарплати українець може оформити собі пенсійні виплати у 2025.