Если маленьких детей воспитывают двое пенсионеров. Какая выплата будет у малообеспеченной семьи

Нетрудоспособным лицам в малообеспеченной семье, воспитывающим двоих детей, будут выплачивать более 8 тыс. грн помощи

Малообеспеченным семьям государство выплачивает социальную помощь. Она предусмотрена и тем домохозяйствам, где есть только пенсионеры и дети.

Сумма выплаты зависит от количества лиц в семье, их дохода и прожиточного минимума на текущий год. Но какой точно она будет для пенсионеров, самостоятельно воспитывающих двоих детей, разбирался "Телеграф", использовав специальный калькулятор на сайте "Пяточек".

Согласно ему, если в малообеспеченной семье нет родителей, а двух детей в возрасте до 6 лет воспитывают два пенсионера и их совокупный доход за полгода составляет 24 тысячи гривен, то есть ежемесячная пенсия в 4 тысячи гривен на двоих, то государство назначит ей помощь в 8154,70 гривны.

Заметьте, чем выше совокупный доход семьи, тем меньше будет сумма денежной помощи. Кроме того, она может отличаться от той, которую назначит орган социальной защиты населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли малообеспеченная семья получить значительную выплату, если двое родителей трудоспособны, но не работают.