Тимощук підписав контракт із "Зенітом" завдяки Бандері

Мати дітей Тимощука розкрила деякі деталі трансферу

Колишня дружина зрадника України Анатолія Тимощука Надія Навроцька розкрила деталі переходу футболіста із "Шахтаря" до "Зеніту" у 2009 році. Нещодавно Навроцька розповіла, як Тимощук вкрав у своїх дітей 50 євро.

Відповідний коментар Навроцької наводить blik.ua. Надія уважно перечитувала умови тієї угоди та зуміла вибити для чоловіка вигідніший контракт. Вона пожартувала, що зробила це "завдяки Бандері".

– Як відбувався його перехід?

– Я зранку до вечора сиділа і перечитувала контракт з Зенітом, перевіряла кожне слово, очі були червоні. В одному пункті побачила, що Тимощуку забороняється виступати в інших турнірах, навіть у якості амбасадора, окрім тих, де грає Зеніт. Я відразу сказала: "Стоп! Переписуємо цей пункт. У Луцьку батько Толіка організовує дитячий турнір імені Тимощука. І він що, не зможе туди приїхати? Нам це не підходить".

Тут юрист Зеніта мене ошелешив: "Якщо там не будуть грати "бандерівці", то можна й переписати". У мене аж очі на лоб вилізли: "Які "бандерівці"? Там же діти грають". Він у відповідь лише посміхнувся.

Я тоді добре так завелася, кажу: "А ви знаєте, що купляєте "бандерівця", бо Тимощук із Заходу України? Досить! Не підписуємо контракт". Ми втрьох підводимось, я, Толік, помічник Віталік Юрченко, і йдемо на вихід. Поїхали в ресторан пообідати. В той вечір повинен був прилетіти Фурсенко для фінального узгодження з Ахметовим.

Юрист Зеніта почав нам дзвонити і благати, щоб ми повернулися. У підсумку ми домовилися і я ще вибила для Толіка кращий контракт, можна сказати, завдяки Бандері, — сказала Навроцька.

Надія Навроцька з Анатолієм Тимощуком та дітьми

Нагадаємо, колишній капітан збірної України з футболу продовжує жити й працювати у РФ. Ба більше, у 2024 році він фактично пожертвував гроші на війну проти України.