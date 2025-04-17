По всій Україні оголошували повітряну тривогу: причина (оновлено)

Не ігноруйте сирени

В обід, 17 квітня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сирени ввімкнули в усіх областях через зліт МІГ-31К в Росії.

Наразі про пуски ракет повідомлень немає. Втім, ситуація може змінитись.

Монітори повідомляють, що МіГ-31К, який злетів з аеродрому "Саваслейка" тримає курс в напрямку нашого кордону. Також другий борт злетів з Астрахані.

У патрульній поліції раніше повідомляли, що на Великдень існує великий ризик нанесення ворогом ракетного удару по різних областях. Тому в більшості областей комендантську годину не послабили (крім Хмельниччини). Українцям напередодні свят радять не ігнорувати повітряну тривогу, дотримуватись комендантської години, а в регіонах, наближених до фронту, віддавати перевагу богослужінню онлайн.

Оновлено. По всій Україні оголосили про скасування повітряної тривоги. Ворожі винищувачі відходять від нашого кордону — загроза минула. Схоже, політ був тренувальним.

Нагадаємо, Україною 17 квітня прокотилась хвиля мінувань. Студентів та працівників терміново виводять з будівель. У поліції раніше зазначали, що до таких повідомлен зазвичай причетні або люди з окупованих територій, або з місць позбавлення волі, зазвичай вони виконують такі протиправні дії за гроші.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Харкові масштабна пожежа після атаки. Вогонь охопив тисячу квадратів.