На ремонт ТЦК у Сумській області планують витратити пів мільйона: скільки дронів можна купити

Жодних авансових платежів не передбачено

У Сумській області, яка регулярно потерпає від російських обстрілів, запланували виділити значні кошти на ремонтні роботи. Мова йде за один з відділів ТЦК у регіоні.

Згідно з оприлюдненим тендером на Prozorro, на поточний ремонт будівлі РТЦК та СП планується витратити 550 тисяч гривень.

Замовником виступає Квартирно-експлуатаційний відділ міста Суми. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року.

Що цікаво, за ці кошти українські захисники могли б отримати важливе посилення у вигляді бойових БПЛА:

Близько 11 розвідувальних дронів типу DJI Mavic 3 (вартістю приблизно 50 тисяч гривень кожен);

Або 5-6 ударних FPV-дронів середньої цінової категорії з необхідним обладнанням;

Або 2-3 більш потужних тактичних дрони з тепловізорами та розширеними можливостями.

Тендерні пропозиції прийматимуться до 25 квітня, а електронний аукціон запланований на 28 квітня.

Оплата за ремонт будівлі РТЦК та СП буде здійснена після повного виконання робіт. Виконавець отримає 100% коштів протягом 10 банківських днів після надання послуги. Жодних авансових платежів не передбачено. Всі роботи мають бути завершені до 31 грудня 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі витратять понад 8 млн гривень на саджанці під час війни.