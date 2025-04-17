Їсти паску до Великодня можна, але не всім: що потрібно знати

Є певні традиції, пов’язані з великодньою випічкою

Незабаром, вже 20 квітня, українці відзначатимуть велике релігійне свято Великдень. У період Страсного тижня, який зараз триває, є певні традиції та обмеження. Одне стосується посту і поїдання великодньої випічки — пасочок. Багато хто знає, що не можна ласувати обрядовою випічкою до самого Великодня.

"Телеграф" розповість про традиції, які забороняють їсти паску до свята. А також про те, кому все ж таки можна поласувати свіжою випічкою.

Чому не можна їсти паску до Великодня?

У християнській традиції, особливо у православ’ї та греко-католицтві, прийнято дотримуватись посту, який триває за 7 тижнів до Великодня, пишуть Факти. У цей час віруючі обмежують споживання м’яса, яєць, молочки та інколи навіть риби.

А коли піст закінчується, тоді можна розговлятися. Люди йдуть до храмів на урочисті великодні богослужіння, освячують кошики з усіма забороненими в піст продуктами і лише потім їх вживають. Освячення символізує благословення святкової їжі.

Фото: згенеровано ІІ

Оскільки паска — це випічка, яка виготовляється із вмістом молока та яєць, то до Великодня та закінчення посту їсти її не варто. Буває так, що віруючі господині навіть не пробують випечену напередодні паску до того, як не освятять її в церкві.

"Для віруючих людей, які готуються до свята через піст і молитву, важливо дочекатися освячення", — каже священик ПЦУ Георгій Коваленко.

При цьому, за словами священика, для людей, які не святкують Великдень, не є віруючими і не дотримуються традицій, паску їсти можна. Адже для них це просто смачна випічка, яка не несе жодного духовного та обрядового сенсу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що має бути в кошику на Великдень. І чи можна освячувати у храмі алкоголь разом із іншими продуктами.