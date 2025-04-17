У кого залишаються бронь від мобілізації навіть після звільнення з роботи

Подання роботодавцем відомості про звільнення запускає процес анулювання

Працівник, якого було заброньовано підприємством за місцем роботи за сумісництвом, зберігає цю бронь від мобілізації навіть у разі звільнення з основного місця роботи. На це звертають увагу фахівці, аналізуючи актуальну ситуацію з кадровими змінами під час воєнного стану.

Згідно з чинним законодавством, бронювання військовозобов’язаного діє виключно в межах підприємства, яке його надало. Тобто, якщо бронювання оформлене за сумісництвом, звільнення з основної роботи жодним чином не впливає на його чинність, пише портал "7eminar".

Коли бронювання анулюється автоматично

Інша справа, коли працівник звільняється з підприємства, що оформлювало бронювання. У такому випадку дію бронювання припиняють, і відповідна інформація передається до Пенсійного фонду України. Саме подання роботодавцем оперативної відомості про звільнення запускає процес анулювання.

Що мають зробити роботодавці у разі звільнення заброньованого працівника

Порядок дій залишається чітко регламентованим:

оформити звільнення відповідно до трудового законодавства;

подати відповідне повідомлення до Пенсійного фонду;

повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про скасування бронювання;

внести зміни до обліку військовозобов’язаних на підприємстві.

Ці кроки мають бути виконані в найкоротші строки для дотримання актуального військового обліку.

Раніше "Телеграф" писав, чому можуть скасувати бронь від мобілізації. Звільнення від мобілізації мають громадяни, які законно оформили відстрочку. Однак існують обставини, за яких можна втратити це право.