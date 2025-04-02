Дохід точно примножиться. Скільки "плюсом" отримають ті, хто поклав на річний депозит 100 доларів

Українці можуть отримати пасивний заробіток, якщо відкриють депозитний рахунок

Депозит в банку — це ще один зі способів, який допоможе примножити дохід українця. Для цього потрібно покласти н-суму на рахунок на певний період і розмір доходу примножиться, залежно від ставки, яку пропонуватиме банк.

Аби дізнатись, на яку суму додаткового доходу очікувати українцю, який, наприклад, хоче віднести у фінустанову 100 доларів, "Телеграф" використав актуальні дані про депозитні ставки в банках у "Мінфін".

Згідно з інформацією від "Європромбанку" та "Асвіо Банку", якщо у них на рік покласти 100 доларів на депозит, то особа отримає всього 2 долари додаткового заробітку. Це дорівнює понад 82 гривням, згідно зі курсом купівлі готівкового долара в 41,17 гривні.

Ми також вирішили дізнатись, чи можна заробити більше, якщо брати не долар, а гривню. Якщо обміняти 100 доларів по курсу продажу готівкового долара в 41,30 гривень, то на руки можна отримати 4130 гривень. Поклавши їх на депозит, через рік дохід виросте на 509, відповідно до пропозиції "O.Bank" або на 500 гривень, як пропонує "Асвіо Банк".

Тому, вигідніше класти на депозит гривню, аніж долар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою має бути сума на депозиті, аби отримати дохід в понад 10 тис. грн.