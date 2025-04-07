Підтримують війну і не лише: в українському TikTok завірусилася пісня башкирського гурту

Колектив із Башкортостану з’явився у 2025 році

Пісня Homay башкирського гурту AY YOLA із РФ посіла перше місце в Apple Music в Україні. Також вона набирає популярності по всьому світу.

Трек башкирського тріо обійшов у рейтингу, наприклад, хіт Леді Гага Abracadabra, зазначають російські пропагандистські видання.

Композиція була випущена 14 березня поточного року і швидко набрала популярності у світових чартах.

Текст хіта створено за мотивами епосу башкирською мовою "Урал-батир". Також у Homay використано партію національного музичного інструменту курай та елементи горлового співу з електросаундом.

Варто зазначити, що сьогодні існує лише аудіозапис пісні Homay, офіційний відеокліп буде випущений у травні цього року. Учасники гурту писали у своєму Telegram-каналі, що всі відеокліпи, що існують у мережі, були змонтовані з "рілс" піратами.

Тим часом, українці викладають у TikTok відео, зняті під суперпопулярний у нашій країні трек.

Текст пісні Homay (переклад на українську)

Коріння мої запитують

Душа і кров моя запитують

Стародавня історична пам’ять запитує

Хто ж така Хумай?

Її мати сонце

Викупала її в джерелі з живою водою

Її отець Самрау (правитель царства небесних птахів)

Навчив її доброті

Наші башкирські красуні

Зірочки Хумай

Шлях до джерела із живою водою

Викарбований у вашій душі

Акбузат (крилатий кінь) і алмазний меч

Зберігається тільки у Хумай

Шлях до джерела із живою водою

Знала тільки Хумай

Та, що ніколи не погоджувалась зв’язати себе узами шлюбу з чужинцями

Та, що не зрадила стародавні традиції своєї землі

Та, що виростила вірних синів

Птах щастя Хумай

Хто такі AY YOLA

Група AY YOLA виникла на початку 2025 року в Республіці Башкортостан (Російська Федерація). Це музичне тріо, творчість якого ґрунтується на башкирському епосі "Урал-батир".

Продюсером колективу є Руслан Шайхітдінов (DJ Север). Працював на радіо, займався бізнесом і діджеїнгом.

Вокалістка гурту – дочка Руслана Адель Шайхітдінова. Вона також грає на гітарі та домбрі. AY YOLA – не перший спільний проєкт Шайхітдінових, у 2019 році вони з’явилися у телевізійному шоу "Пісні" на ТНТ як дует під назвою Musume.

Третій учасник колективу — заслужений артист Башкортостану, творець етнорок-гурту "Аргимак" Рінат Рамазанов. Він співає та грає на кураї.

Група AY Yola офіційно оголосила про свою підтримку Росії та "СВО". Як повідомляють російські ЗМІ, музиканти регулярно жертвують кошти російським військовим. Відомо також, що Рамазанов збирав гроші для потреб російської армії, а його брат у листопаді 2023 пішов воювати проти України.

Нагадаємо, російський репер Паша Технік (Павло Івлєв) помер у Таїланді 4 квітня. Напередодні його госпіталізували через отруєння, ймовірно, викликане наркотиками.