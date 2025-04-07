Екзотичні фрукти з важким металом могли потрапити до України: що відомо

Вміст кадмію у фруктах вдвічі перевищує норму

Партія авокадо із підвищеним вмістом важких металів могла потенційно потрапити на територію України. Фрукти з Перу надійшли до Нідерландів, де після детального аналізу виявили небезпеку.

Інформація про продукцію оприлюднена на сайті Європейської системи швидкого реагування про харчові продукти та корми (RASFF). У сповіщенні йдеться про те, що під час відбору зразка 28 березня було виявлено, що в партії міститься 0,1 мг/кг кадмію при допустимій нормі 0,05 мг/кг.

Варто зазначити, що поки невідомо, куди з Нідерландів вирушила ця партія, проте влада країни 3 квітня передала Україні повідомлення про необхідність виявити увагу. Подібні повідомлення зазвичай передаються профільним державним службам на кшталт Держпродспоживслужби, щоб ті вжили відповідних заходів щодо недопущення потрапляння продукції на ринки.

При цьому на ресурсах Держпродспоживслужби жодної інформації про ці авокадо не з’являлося.

Як відомо, кадмій є важким металом, який має властивість накопичуватися в організмі. Хоча від одного фрукта навряд чи будуть якісь серйозні наслідки, проте при регулярному споживанні можуть бути пошкоджені нирки чи імунітет. Крім того, ВООЗ розцінює кадмій як канцероген. Найчастіше до групи ризику потрапляють маленькі діти та вагітні жінки.

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