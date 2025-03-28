Якщо відкладати по 5 грн щодня. Чи швидко назбирається 500 доларів

Аби мати 500 доларів, по 5 гривень щодня потрібно відкладати протягом довгого періоду

Відкладаючи щодня або щомісяця невелику суму гривень, через деякий час можна назбирати на фінансову подушку. Однак деякі накопичення можуть розтягнутись на роки, якщо відкладати мізерні доходи.

"Телеграф" розібрався, який мінімум можна відкладати, аби мати на руках 500 доларів та скільки часу піде на це. Згідно з актуальним курсом продажу долара на готівковому ринку у "Мінфін" в 41,53 гривні станом на 28 березня 2025 року, 500 доларів дорівнюють 20 765 гривням.

Відповідно, аби дізнатись, скільки потрібно витратити часу на відкладення 500 доларів, якщо щодня "забувати" по 5 гривень, 20 765 гривень потрібно поділити на цю мізерну суму гривень. Буде 4 153 дні.

Тобто, якщо протягом понад 11 років ховати "під матрац" щодня по 5 гривень, то українець зможе зібрати 20 765 гривень. Але зауважте, що це багато часу і курс долара може як вирости, так і впасти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку валюту, а саме гривню чи долар, вигідніше покласти на депозитний рахунок в банку України, аби отримати можливий дохід до 1600 гривень.