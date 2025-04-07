Блищатимуть як нові: чим почистити крани від нальоту

Почистити крани можна швидко та ефективно

У сучасному світі, де кожен цінує свій час, все менше хочеться витрачати пів дня на прибирання. Особливо виснажливим є чищення кранів від нальоту, який псує їхній зовнішній вигляд. Нещодавно ми розповідали, як усунути неприємний запах з раковини, а тепер дізнайтеся, чим ефективно чистити крани.

Наліт на змішувачах у будинку чи квартирі — поширена проблема господинь і господарів. А все тому, що на поверхнях нашаровуються мінерали кальцію та магнію, які містяться у жорсткій воді. Дієвими у такій ситуації будуть речовини з кислотами або абразивними частками, пише Express.

Ефективним способом, як зменшити осідання мінералів на змішувачах, є натерти їх воском від свічок. Так між поверхнею металу і водою виникне бар'єр, тож наліт не залишатиметься на кранах.

Поєднайте лимонний сік і сіль, а тоді нанесіть суміш на наліт. Це допоможе легко почистити плями. Або можна розрізати лимон і натерти ним крани.

Ще один дієвий засіб — зубна паста. Вона не подряпає крани, натомість допоможе подолати наліт. Використовуйте пасту, яка містить фторид, бо це та речовина, яка ефективно усуває плями. Намастіть пастою крани, почекайте кілька хвилин, чистьте, а тоді змийте.

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