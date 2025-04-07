Без складних вимог: відома мережа супермаркетів пропонує студентам роботу з гідною оплатою

Ніякого досвіду не вимагають

Студентам у Черкасах пропонують роботу з гідною оплатою та мінімальними вимогами. Мережа АТБ шукає молодших приймальників товарів із зарплатою 17 600 гривень.

Для початку кар'єри потрібні лише середня освіта та бажання вчитися. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних ресурсів пошуку роботи.

Що треба робити? Приймати товар на склад, розставляти і пересувати його. Ніякого досвіду не вимагають – АТБ сам навчить усього, що потрібно.

В оголошені сказано, що магазин знаходиться на вулиці Гоголя, 274, всього за 800 метрів від центру Черкас. Дуже зручно для студентів, які живуть або навчаються в центрі.

Компанія наголошує на перевагах роботи в АТБ: стабільна та своєчасна виплата зарплати, безкоштовне навчання, можливість працювати недалеко від дому. Важливо, що роботодавець дотримується трудового законодавства і гарантує офіційне працевлаштування. Вакансія передбачає повну зайнятість, але графік можна узгодити з навчанням.

Нагадаємо, "АТБ" – велика компанія, де працює понад 1000 співробітників, що створює додаткові можливості для кар'єрного зростання.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні шукають студентів, які люблять проводити час на свіжому повітрі. Охочим пропонують зарплату до 40 тисяч гривень.