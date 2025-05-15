Мільйонна зарплата, чужа нерухомість і авто: що задекларував одеський суддя Дмитро Роїк

Суддя має спільний доступ до кількох автомобілів, проте формально жоден із них не зареєстрований на його ім’я

Суддя Малиновського районного суду Одеси Дмитро Роїк подав декларацію за 2024 рік, у якій розкрив дані про доходи, заощадження та майно своєї родини. З документу видно, що суддя має високу заробітну плату, а також користується значними активами — нерухомістю та автомобілями, більшість з яких офіційно оформлені на інших осіб.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Гроші

Основний дохід судді — зарплата від Територіального управління Державної судової адміністрації, яка склала 1,5 млн грн. До цього додалися 14 процентів від ПриватБанку, 785 грн національного кешбеку та 1 000 грн зимової підтримки від Мінекономіки. Його дружина — Ганна — отримала 1 000 грн зимової допомоги та 5 процентів, а дочка Анастасія — ще 1 000 грн допомоги.

Згідно з документом, у Дмитра Роїка задекларовано готівкові кошти в розмірі 1 500 доларів, які перебувають у спільній сумісній власності з дружиною. Водночас вона має власні готівкові заощадження: 3 000 доларів США, 3 000 грн та 1 400 євро. Також на банківських рахунках жінки в "ПриватБанку" знаходиться 1 074 грн.

Авто

Сім'я Роїк має спільний доступ до кількох автомобілів.

INFINITI QX50 (2020 року випуску) — офіційно належить дружині Ганні Роїк, але Дмитро також має право користуватися транспортним засобом. Вартість автомобіля становила близько 624 тисяч грн.

INFINITI QX60 (2019 року випуску) — цією машиною користуються Дмитро Роїк та його дружина Ганна, хоча офіційною власницею є Тетяна Компанієць.

З популярних сайтів продажу авто відомо, що ціна такої машини становить приблизно 20 000 доларів або 850 000 грн.

TOYOTA ECHO (1999 року випуску) — офіційним власником цього автомобіля є Валерій Соловйов. У родини Роїків немає права власності на цей автомобіль, але вони мають нотаріально оформлені довіреності, які дозволяють користуватися, володіти та розпоряджатися цим транспортним засобом.

Середня ринкова вартість цього автомобіля зараз становить приблизно 3 700 доларів США або 154 400 грн.

Квартири та інша нерухомість

У власності Поліни Компанієць знаходиться квартира в Одесі — її площа становить 125,3 квадратних метри. Оселя була придбана в січні 2015 року, і на той час її вартість складала 630 960 грн. Користуватися цією квартирою має право вся сім'я Роїк: дружина — Ганна Роїк, їхній син Артем, дочка Анастасія, а також Дмитро, який є членом сім’ї орендаря. Оренда цього житла безкоштовна.

Окрім квартири, у місті є ще кілька койко-місць площею по 9,7 квадратних метрів кожне. Ці об’єкти були набуті в серпні 2010 року. Користуються ними Дмитро, Ганна та Анастасія Роїки. Власником цих койко-місць є компанія ТОВ "ЖИЛСЕРВІС ЛТД". Люди мають право реєструватися за цими адресами, але фактично ними не користуються.

Також у власності є місце для авто в Одесі площею 15 квадратних метрів, яке придбане в грудні 2024 року. Це машиномісце передано в суборенду, і користується ним Ганна Роїк. Власником є фізична особа — Олег Добровольський. Право користування пов’язане з орендою та експлуатацією майна.

Відтак, суддя Дмитро Роїк задекларував свої доходи та майно сім’ї, при цьому частина транспортних засобів і нерухомості формально належить іншим особам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суддя Господарського суду Хмельницької області Юрій Гладюк за 2024 рік отримав заробітну плату в розмірі 1,4 млн гривень, а його дружина придбала новий автомобіль. Крім того, подружжя володіє ще одним транспортним засобом та нерухомим майном.