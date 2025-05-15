Авто, мільйон, пенсія та кешбек: у декларації судді із Хмельницького знайшли цікаві моменти

Сім’я задекларувала машини, нерухомість та великі суми готівкою

Суддя Господарського суду Хмельницької області Гладюк Юрій за 2024 рік отримав зарплату у розмірі 1,4 млн гривень, а його дружина придбала новенький автомобіль. Крім того, у їхньому спільному володінні є ще одне авто та нерухомість.

Відповідну інформацію було опубліковано у декларації судді, поданої у 2025 році за минулий рік. У ній також зазначено, яке майно належить його дружині Марині Потаповій.

Зазначається, що з нерухомості у Гладюка є квартира у Хмельницькій, а також три спільні з дружиною земельні ділянки у тому самому місті. Ще дві ділянки мають у селі Попівка Хмельницької області. Також вони володіють гаражем у Хмельницькому. Дружині Марині Потаповій належить три нежитлові приміщення у Хмельницькому. Крім того, пара має недобудований будинок, куплений у 2014 році й сарай на 105 квадратних метрів.

У графі транспортних засобів зазначено, що Гладюк і Потапова мають загальний автомобіль Subaru Ouyback 2020 року. Його придбали у листопаді 2022 року за 1 320 000 грн. А 2024 року дружина суддя купила Bed Song Plus Flagship 2024 року випуску. Вартість автомобіля — 1508238 гривень.

За 2024 рік Юрій Гладюк отримав заробітну плату у розмірі 1405407 гривень від Господарського суду Хмельницької області. Дохід від здачі майна в оренду становив 20 468 грн. Пенсія судді – 169 408 грн. Кешбек — 2 187 грн.

Водночас його дружина отримала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 534 500 гривень. Також її пенсія за минулий рік – 53 729 грн. Дохід від відчуження рухомого майна становив ще 925 000 грн.

Гладюк та його дружина зберігають готівкою 500 000 грн та 11 000 євро та 53 000 доларів. Також у Марини Потапової є 7000 доларів готівкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у декларації судді КСУ Ірини Старосуд знайшли цікаві факти. За 2024 рік заробила понад мільйон гривень.