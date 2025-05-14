Заробила мільйон, але отримує виплати як переселенка: у декларації судді КСУ знайшли цікаві факти

Автомобіля та нерухомості у судді, судячи з декларації, немає

Суддя Конституційного Суду України Ірина Старосуд за 2024 рік заробила понад мільйон гривень. При цьому вона одержує соціальні виплати для тимчасово переміщених осіб у розмірі 10 тисяч гривень.

Інформація про це була опублікована у декларації, поданій у 2025 році. У ній також зазначено дочку судді — Софію Доценка.

Власної нерухомості, судячи з декларації, Ірина Старосуд не має.

У графі транспортних засобів інформація відсутня, що говорить про те, що особистого автомобіля Старосуд не має.

Зазначається, що у 2024 році суддя отримала заробітну плату у розмірі 1 168 880 гривень від Донецького окружного адміністративного суду. Ще 10 тисяч гривень як виплату для тимчасово переміщених осіб (ВПО) було отримано від Обласного центру з нарахування та здійснення соціальних виплат. Дочка судді отримала аліменти у розмірі 89 тисяч гривень.

На банківських рахунках Старосуд зберігає 84 гривні. А готівкою зберігає 19 000 доларів та 7 000 євро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто такий скандальний суддя Вовк та який у нього стан. Він задекларував значне майно та грошові активи – серед власності його та дружини – дорогий автомобіль, дача та земельна ділянка.