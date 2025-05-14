Вражаючі статки при зарплаті у 9 тисяч: нардеп задекларував 500 мільйонів заощаджень

Івахів задекларував рекордні доходи за 2024 рік

Півмільярда доходу при зарплаті 9 тисяч гривень – такі цифри показав у декларації депутат Степан Івахів. Народний обранець з групи "За майбутнє" заробив гроші на своєму бізнесі та інвестиціях.

Лише у цінні папери він вклав майже 200 мільйонів гривень. Про це свідчить декларація нардепа за 2024 рік.

Інвестиційний портфель депутата вражає масштабами. Він придбав 800 облігацій американського держказначейства на 3,3 мільйона гривень та 1194 українських ОВДП вартістю 49,5 мільйонів. Акції АТ "Банк інвестицій та заощаджень" у його портфелі оцінюються в 116,5 мільйонів гривень.

Івахів живе у селі Липини під Луцьком, де володіє чотирма земельними ділянками. Три ділянки належать його колишній дружині, але користується ними вся родина. Будинок, де мешкає депутат, також належить ексдружині і оцінений у 438 тисяч гривень. Додатково він орендує гостьовий будинок у компанії колишньої дружини.

Бізнес-імперія нардепа охоплює 19 компаній у шести країнах. В Україні зареєстровано 13 фірм, серед яких "Клуб сиру", "Канівсиртрейд" та "Мінерали Прикарпаття". Решта компаній працюють на Кіпрі, у Польщі, Британії та на Віргінських островах.

Окрім фінансових активів, депутат задекларував предмети розкоші. У його колекції – вісім елітних годинників, чотири пари запонок з дорогоцінних металів та костюми від світових брендів Zilli, Kiton і Brioni. Мистецька збірка включає картини Бориса Буряка, роботу Анатолія Криволапа та старовинну ікону XVIII століття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим похизувалась у декларації суддя Кушнір, яка судила активістів Майдану. Її зарплата за 2024 рік також чимала.