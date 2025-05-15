Миллионная зарплата, чужая недвижимость и авто: что задекларировал одесский судья Дмитрий Роик

Судья имеет общий доступ к нескольким автомобилям, однако формально ни один из них не зарегистрирован на его имя

Судья Малиновского районного суда Одессы Дмитрий Роик подал декларацию за 2024 год, в которой раскрыл данные о доходах, сбережениях и имуществе своей семьи. Из документа видно, что у судьи высокая заработная плата, а также он пользуется значительными активами — недвижимостью и автомобилями, большинство из которых официально оформлены на других лиц.

Об этом говорится в Едином государственном реестре деклараций.

Деньги

Основной доход судьи – зарплата от Территориального управления Государственной судебной администрации, которая составила 1,5 млн грн. К этому добавились 14 процентов от ПриватБанка, 785 грн национального кэшбека и 1 000 грн зимней поддержки от Минэкономики. Его жена – Анна – получила 1 000 грн зимней помощи и 5 процентов, а дочь Анастасия – еще 1 000 грн помощи.

Согласно документу, у Дмитрия Роика задекларированы наличные средства в размере 1 500 долларов, которые находятся в совместной собственности с женой. В то же время у нее есть собственные наличные сбережения: 3 000 долларов, 3 000 грн и 1 400 евро. Также на банковских счетах женщины в "ПриватБанке" находится 1 074 грн.

Авто

Семья Роик имеет общий доступ к нескольким автомобилям.

INFINITI QX50 (2020 года выпуска) официально принадлежит жене Анне Роик, но Дмитрий также имеет право пользоваться транспортным средством. Стоимость автомобиля составила около 624 тысячи гривен.

INFINITI QX60 (2019 года выпуска) — этой машиной пользуются Дмитрий Роик и его жена Анна, хотя официальная владелица — Татьяна Компаниец.

Из популярных сайтов продаж авто известно, что цена такой машины составляет примерно 20 000 долларов или 850 000 грн.

TOYOTA ECHO (1999 года выпуска) – официальным владельцем этого автомобиля является Валерий Соловьев. У семьи Роиков нет права собственности на этот автомобиль, но у них нотариально оформленные доверенности, которые позволяют пользоваться, владеть и распоряжаться этим транспортным средством.

Средняя рыночная стоимость этого автомобиля сейчас составляет примерно 3 700 долларов или 154 400 грн.

Квартиры и другая недвижимость

В собственности Полины Компаниец находится квартира в Одессе – ее площадь составляет 125,3 квадратных метра. Дом был приобретен в январе 2015 года, и к тому времени его стоимость составляла 630 960 грн. Пользоваться этой квартирой имеет право вся семья Роик: жена Анна, их сын Артем, дочь Анастасия, а также Дмитрий, член семьи арендатора. Аренда жилья бесплатная.

Кроме квартиры, в городе есть еще несколько койко-мест площадью по 9,7 квадратных метров каждое. Эти объекты были приобретены в августе 2010 года. Пользуются ими Дмитрий, Анна и Анастасия Роики. Владельцем этих койко-мест является компания ООО "ЖИЛСЕРВИС ЛТД". Люди имеют право регистрироваться по этим адресам, но фактически ими не пользуются.

Также в собственности есть место для авто в Одессе площадью 15 квадратных метров, приобретенное в декабре 2024 года. Это машиноместо передано в субаренду, и пользуется им Анна Роик. Владельцем является физическое лицо Олег Добровольский. Право использования связано с арендой и эксплуатацией имущества.

Следовательно, судья Дмитрий Роик задекларировал свои доходы и имущество семьи, при этом часть транспортных средств и недвижимости формально принадлежит другим лицам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что судья Хозяйственного суда Хмельницкой области Юрий Гладюк за 2024 год получил заработную плату в размере 1,4 млн. гривен, а его жена приобрела новый автомобиль. Кроме того, супруги владеют еще одним транспортным средством и недвижимым имуществом.