Всього 500 грн на місяць. Скільки доларів можна зібрати за 1, 2 чи 5 років

Маленька звичка може принести понад 700 доларів

За допомогою систематичних щомісячних відкладень можна зібрати до майже 730 доларів. Однак для цього потрібно витратити немало часу.

"Телеграф" підрахував, скільки доларів можна накопичити, якщо щомісяця відкладати по 500 гривень протягом року. Станом на 31 травня 2025 року на майже цю суму можна купити 210 грамів кави Nescafe Gold, згідно з даними Міністерства фінансів України.

Тож кінець травня 2025 року середній курс продажу долара в банках становить 41,46 гривні. Якщо розділити 500 гривень на цей курс, щомісяця вдасться купувати приблизно 12,1 долара.

Тому за дванадцять місяців можна назбирати 145,2 долара. Відповідно за два роки відкладення збільшаться до 290,4 долара, а за п'ять — 726 доларів.

Сотню баксів також можна зібрати інакше, якщо почати економити на дрібницях, зокрема на фастфуді на обіді. В цьому випадку сума може бути трошки меншою або більшою залежно від вподобань людини та місцевих цін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як на рівному місці на обміні не втратити до 125 гривень.