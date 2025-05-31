Всего 500 грн в месяц. Сколько долларов можно собрать за 1, 2 или 5 лет

Маленькая привычка может принести более 700 долларов

С помощью систематических ежемесячных отложений можно собрать до почти 730 долларов. Однако для этого нужно потратить немало времени.

"Телеграф" подсчитал, сколько долларов можно накопить, если ежемесячно откладывать по 500 гривен в течение года. По состоянию на 31 мая 2025 на почти эту сумму можно купить 210 граммов кофе Nescafe Gold, согласно данным Министерства финансов Украины.

Конец мая 2025 года средний курс продажи доллара в банках составляет 41,46 гривны. Если разделить 500 гривен на этот курс, ежемесячно удастся покупать примерно 12,1 доллара.

Поэтому за двенадцать месяцев можно насобирать 145,2 доллара. Соответственно за два года отложения увеличатся до 290,4 доллара, а за пять — 726 долларов.

Сотню долларов также можно собрать иначе, если начать экономить на мелочах, в частности на фастфуде на обеде. В этом случае сумма может быть немного меньше или больше в зависимости от предпочтений человека и местных цен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на ровном месте на обмене не потерять до 125 гривен.