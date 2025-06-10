500 доларів майже з нічого. Про що варто забути, аби накопичити їх

За рік можна зібрати понад 20 тисяч гривень або майже 485 доларів

Є різні способи, які допоможуть назбирати долари, і один з них — просто економити. Якщо через рік потрібно мати майже 500 доларів, то протягом 12 місяців можна відкладати по 55 гривні. Приблизно стільки коштує одна "Кока-кола".

Якщо щодня відкладати всього 55 гривні, за рік можна накопичити 20 075 гривень. Це здається незначною сумою щодня, наприклад, як одна пляшка "Кока-коли", де 1750 мілілітрів, але у довгостроковій перспективі вона перетворюється на трохи понад 20 тисяч гривень.

При обміні 20 075 гривень на долари за середнім курсом 41,47 гривні (станом на 10 червня 2025 року), отримаємо приблизно 485 доларів США. Це вже повноцінна "фінансова подушка" на непередбачувані витрати або на відпустку.

А якщо звичку економити збережете на два роки, то отримаєте майже 970 доларів.

Крім того, ці 500 доларів можна пізніше покласти на депозитний рахунок. "Телеграф" дізнався, яким очікується прибуток через три роки.

Раніше ми писали про те, на чому можна зекономити, щоб в рік отримати до 3 тисяч доларів.