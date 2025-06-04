Скільки назбирається доларів за рік, якщо з кожним днем відкладати на гривню більше

Щоденні відкладення по гривні принесуть до 1600 доларів через 12 місяців

Назбирати доларів можна за допомогою економії або інших фінансових стратегій, зокрема щоденних відкладень. Якщо почати вже зараз, то через рік в руках можна тримати близько 1600 доларів.

Серед фінансових стратегій є таке — кожного дня відкладати на 1 гривню більше, ніж учора. "Телеграф" підрахував, скільки доларів це буде.

Тож почнемо відкладати з однієї гривні. На наступний день сума виросте до 2 гривень, на третій — до 3 гривень і так далі до 365 дня, коли потрібно "забути" про 365 гривень. За один рік збереження складуть 66 795 гривень.

Скільки це в доларах

Якщо враховувати середній курс продажу долара в 41,45 гривні 4 червня 2025 року, то 66 795 гривень дорівнюють 1 611,46 долара.

Крім того суму щоденних відкладень можна чергувати між собою, наприклад в перший день покласти 10 гривень, а на наступний 300 гривень. При цьому це краще фіксувати на папері, аби не помилитись в рахунках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вигідно зберігати заощадження у валюті протягом року. Ми проаналізували це на основі 100 доларів.