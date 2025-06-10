500 долларов почти из ничего. О чем стоит забыть, чтобы накопить их

За год можно собрать более 20 тысяч гривен или почти 485 долларов

Есть разные способы, которые помогут накопить доллары, и один из них — просто экономить. Если через год нужно иметь почти 500 долларов, то в течение 12 месяцев можно откладывать по 55 гривны. Примерно столько стоит одна "Кока-кола".

Если ежедневно откладывать всего 55 гривны, за год можно накопить 20 075 гривен. Это кажется незначительной суммой ежедневно, например, как одна бутылка "Кока-колы", где 1750 миллилитров, но в долгосрочной перспективе она превращается в чуть более 20 тысяч гривен.

При обмене 20 075 гривен на доллары по среднему курсу 41,47 гривны (по состоянию на 10 июня 2025 года), получим примерно 485 долларов США. Это уже полноценная "финансовая подушка" на непредвиденные расходы или отпуск.

А если привычку экономить сохраните на два года, то получите почти 970 долларов.

Кроме того, эти 500 долларов можно позже положить на депозитный счет. "Телеграф" узнал, какой ожидается прибыль через три года.

Раньше мы писали о том, на чем можно сэкономить, чтобы в год получить до 3 тысяч долларов.