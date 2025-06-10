Клієнти цього банку щомісяця можуть платити додаткову комісію. Чому та яка сума

Це стосується тих, хто забув про свою картку

"Приват Банк" має право стягувати додаткову плату, якщо хоча б один із рахунків клієнта стане неактивним. Але кошти можуть і "не чіпати".

Комісію за обслуговування неактивних рахунків можна уникнути, якщо користуватись рахунком. Про це повідомляє портал "Мінфін", передає "Новини LIVE".

Як йдеться у повідомленні, одна клієнтка зіткнулася із несподіваним списанням додаткової комісії. Виявилося, що банк без попередження зняв кошти через тривалий період невикористання картки, хоча на рахунку залишалися гроші.

"..сьогодні увійшовши до свого акаунту побачила два списання "Комісія за обслуговування неактивних рахунків". Без жодного попередження банк вирішив списати кошти, бо я не користуюся картою…", — написала вона.

Клієнтка звернулася до служби підтримки, де їй пояснили, що попередження надходило у застосунок "Приват 24". Проте це повідомлення було тимчасовим і могло зникнути. Тому жінка могла і не прочитати його.

Тож, якщо хоча б один рахунок стає неактивним, з наступного місяця банк стягує по 20 гривень і так кожні 28-31 день з кожного такого рахунку. За рік це становить 240 гривень, але сума не перевищуватиме залишок на рахунку. Банк також автоматично може закрити картку та рахунок, якщо після списання комісії баланс дорівнює нулю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що клієнтам "Приват Банку" урізали ліміти на перекази.