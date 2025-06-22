Відмовтесь від цигарок на місяць і зможете тиждень відпочити в Карпатах

Відпочинок завжди гарно впливає на самопочуття

Куріння — дорога звичка, яка не лише шкодить здоров’ю, а й суттєво "висмоктує" бюджет. Якщо відмовитись від цього, то можна цілий тиждень відпочивати в Карпатах.

Середня ціна популярних пачок цигарок Camel, Sobranie, Parliament в Україні близько 135-140 гривень. Такі ціни є в "Сільпо".

Якщо курити по пачці на день, місячні витрати становитимуть близько 4 050-4200 гривень. Саме стільки коштує тиждень комфортного відпочинку у мальовничих Карпатах — 82 євро. Оголошення про це помешкання "Телеграф" знайшов на "Вooking".

Отже, замість щоденного витрачання грошей на цигарки, можна інвестувати у власне здоров’я та яскраві враження — свіже гірське повітря, чисті річки, гори і релакс.

Ця проста заміна допоможе не лише покращити самопочуття, а й подарує незабутній відпочинок, який зарядить енергією на довгі місяці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі звички є ворогами бюджету українців. Вони щодня можуть витрачати на це кошти. Але якщо припинити це, то місцями можна зекономити майже 2500 гривень.